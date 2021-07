TOP NEWS ore 24 - Fiorentina, può tornare Nastasic, la Roma "taglia" Kluivert

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Fiorentina, può tornare Nastasic. Il serbo lascerà lo Schalke dopo la retrocessione

Empoli, quasi fatta per Piccoli dell'Atalanta: l'attaccante arriverà in prestito

Kluivert fuori dai piani della Roma: c'è un'offerta del Nizza, ma l'olandese non gradisce

Salernitana, Gagliolo è il primo obiettivo: proposto un triennale al difensore del Parma

Milan, archiviato l'Europeo per Kjaer arriva il momento del rinnovo. Incontro a breve

Ancora Kuipers per Italia e Inghilterra: aveva arbitrato l'esordio al Mondiale 2014

Maksimovic vuole solo il Napoli: il serbo ha aperto ad una riduzione dell'ingaggio

Spalletti sulla serie su Totti: "Spiace non abbia avuto grande successo. Se me lo dicevano prima..."

Cagliari, Strootman saluta l'OM: "Ero arrivato pieno di ambizione, ma non è andata bene"

Cagliari, si raffredda la pista Hernani. Nessun contatto tra le parti da diversi giorni

Milan, Maldini sulla Champions: "Utile per valutare la tenuta dei calciatori, specie i giovani"

TMW - Hongla al Verona, domani le visite mediche per il nuovo acquisto dell'Hellas