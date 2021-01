Torino, contatti per Mandragora su indicazione di Davide Nicola. Stallo per Lerager

Il messaggio di Davide Nicola alla dirigenza granata è stato chiaro: puntare su giocatori già avuti, in modo tale da accelerare l'inserimento in squadra. Uno di questi è Rolando Mandragora, allenato dal tecnico del Toro durante l'esperienza sulla panchina dell'Udinese. Centrocampista in grado di giocare sia da mezzala che al centro del reparto, è il nome nuovo e caldo per rinforzare i granata. Il giocatore è in prestito in Friuli ed è di proprietà della Juventus: vista la presenza di Nicola, che ha un ottimo rapporto col giocatore, le possibilità che Cairo e Vagnati possano portare a buon fine l’operazione sono buone.

Stallo per Lerager - L'altro nome è quello di Lerager del Genoa. Gli intermediari sono a lavoro, l'ex Bordeaux tornerebbe volentieri alla corte di Nicola e il Genoa non chiude la porta. Tuttavia resta disponibile a definire l’operazione solo attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La cifra messa sul piatto dal Torino è ritenuta troppo bassa, uno sforzo da parte di Cairo sbloccherebbe la situazione.