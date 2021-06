Torino, distanza per Messias. Baselli la chiave, ma il giocatore non vorrebbe scendere in B

vedi letture

Junior Messias resta un obiettivo concreto del Torino, ma ancora c'è distanza fra domanda e offerta. Ursino chiede 12 milioni di euro, per Vagnati erano già troppi 8. Come si legge sulle pagine di Tuttosport le parti torneranno a trattare: Djidji non basta per arrivare a dama, la chiave potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Daniele Baselli. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022, il Crotone potrebbe, con un'intesa pluriennale, spalmare lo stipendio. Tutto pero passa dal giocatore che a 29 anni non vorrebbe scendere in serie B.