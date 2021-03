Torino, due possibili variazioni in vista della Samp

Dopo il successo ottenuto contro il Sassuolo, in casa Torino si guarda già con grande attenzione al prossimo impegno di campionato previsto contro la Sampdoria di Ranieri. Per instaurare una serie di risultati positivi contro un avversario tanto ostico, i granata potrebbero confermare quasi in blocco l’undici che ha preso il via nel recupero di qualche giorno fa, andando ad ipotizzare variazioni solo per quanto riguarda il reparto avanzato. Soprattutto il profilo di Simone Zaza sembra essere quello favorito per andare a scardinare la presunta titolarità acquisita della coppia Belotti-Sanabria: il momento positivo dell’attaccante lucano potrebbe suggerire a Nicola di puntare su di lui lasciando in panchina il neo acquisto di gennaio. Probabile anche una conferma dal primo minuto per Vojvoda, dopo che nell’ultima partita era partito dalla panchina, a dispetto di Ansaldi che potrebbe di conseguenza essere impiegato solo a gara in corso.