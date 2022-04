Torino, Juric si gode Ricci: "Ha visione di gioco e controllo, ora deve alzare il livello"

Quanto sta crescendo Ricci? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico del Torino, Ivan Juric, in vista della gara di domani contro lo Spezia: "Ha caratteristiche chiare: si è messo in discussione, deve diventare un centrocampista completo. Ha visione del gioco e controllo di palla, deve migliorare per diventare completo. Si sta impegnando tanto, sono soddisfatto di come sta interpretando le gare: ora deve alzare il livello".

