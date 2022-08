Torino, Lukic atteso al Filaldefia. Potrebbe rimanere in granata, ma senza la fascia di capitano

Un gesto clamoroso, come lo ha definito mister Ivan Juric in conferenza stampa, ed ecco che Sasa Lukic non ha preso parte alla gara che il Torino ha vinto contro il Monza. Ma dopo la bufera, la situazione potrebbe rientrare perché, se da un lato il tecnico si è detto disposto a perdonare, dall'altro il club ha già valutato una possibile soluzione in caso di mancata cessione: reintegro in rosa ma, come si legge su torinogranata.it, senza fascia fa capitano.

Oggi il confronto tra le parti, con il giocatore atteso al Filadelfia.