TMW Torino, Ngonge alle visite mediche: il belga è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport

Dopo una stagione e mezza al Napoli, senza mai riuscire a brillare come nella precedente esperienza all'Hellas Verona, Cyril Ngonge lascia il club azzurro, direzione Torino, in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra pagata dagli azzurri un anno e mezzo fa, sarà quindi eventualmente una plusvalenza rispetto a quanto sborsato ai tempi. Lo stipendio invece sarà di circa 2 milioni di euro per la prima stagione, più un contratto triennale oltre all'annualità che andrà a percepire.

Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'attaccante belga è arrivato a Torino in questi minuti per sostenere le visite mediche. Ngonge si trova all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Test medici, poi sarà la volta della firma sul contratto che lo legherà al Torino.

Ngonge per il club granata è stata una scelta dettata soprattutto da Marco Baroni, l'allenatore che più di chiunque altro l'ha esaltato in Italia. All'Hellas Verona, infatti, nella sua prima avventura in Italia il giocatore di proprietà oggi del Napoli si esaltò e fu una delle rivelazioni del campionato.