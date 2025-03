Tudor, subito due strappi rispetto alla Juve di Motta: Vlahovic e niente cambi di ruolo

vedi letture

Cresce l'attesa di vedere in azione la prima Juventus di Igor Tudor: dopo la presentazione avvenuta ieri in conferenza stampa ed i buoni propositi per rimettere in sesto la barca, arriva il Genoa, nel match previsto domani alle 18 a Torino.

Il primo strappo: Vlahovic al centro

Da capire se dal punto di vista tattico e delle scelte il croato vorrà subito portare un taglio netto rispetto al recente passato, ma intanto qualche cambiamento si dovrebbe vedere fin da subito. Il primo, secondo il Corriere dello Sport, sarà quello legato al rilancio di Dusan Vlahovic in attacco: il serbo dovrebbe tornare al centro del progetto, con Tudor che anche ieri ha speso parole importanti sul suo conto.

Il secondo strappo: basta cambi di ruolo

Il secondo "strappo" è legato ai continui cambi di ruolo di vari giocatori cui Thiago aveva abituato in questi mesi. Tudor non ne ha parlato apertamente, ma nelle risposte date sui singoli sembra chiara l'intenzione di trovare un ruolo adatto per ognuno, che rimanga quello. Punto che rimarrà fermo invece sarà quello legato alla fascia da capitano, che rimarrà sul braccio di Manuel Locatelli: "ci sono altri due-tre che possono mettere la fascia, anche se Manuel ha le doti giuste per farlo", le parole dell'allenatore.