Udinese-Fiorentina 1-0, all'85' Nestorovski di testa sblocca la partita su assist di De Paul

L'Udinese passa in vantaggio all'86 con Nestorovski! Molina sale sulla destra e aspetta a rimorchio De Paul, cross nel mezzo con il contagiri e il macedone, tutto solo in area di rigore, colpisce di testa e batte Dragowski per l'1-0 in un momento decisivo della partita.