Udinese, Gotti esalta De Paul: "È sempre uno dei migliori, non era facile reagire"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 ottenuto col Parma: "De Paul sta stupendo chi non lo vede tutte le settimane. È sempre uno dei migliori all’interno delle partite. Abbiamo accusato tutti la settimana di Roma, non era facile avere l’atteggiamento messo in campo nel secondo tempo. Il punto per noi diventa importante".

A breve l'intervista integrale di mister Gotti.