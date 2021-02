Udinese, Nuytinck: "Felice per il gol e per il pareggio. Ouwejan? Crossa bene e si è visto"

Al termine del pareggio maturato a Parma, il centrale difensivo bianconero Bram Nuytinck ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Il primo tempo è andato malissimo e questo lo sappiamo tutti. Credo che sia strano perché anche la scorsa settimana è successa la stessa cosa ed è difficile che queste cose possano capitare per due partita di fila. Per fortuna abbiamo recuperato lo svantaggio iniziale e conquistato un punto importante per noi. Sono felice di aver segnato ma sono più felice per il punto, la mia priorità è quella di difendere bene, ne abbiamo presi due nel primo tempo ma poi ne abbiamo fatti altrettanti e questo va sicuramente meglio. Ouwejan? So che ha un buon piede e so che i suoi cross spesso finiscono lì, crossa bene di solito e oggi si è visto".