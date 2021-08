ufficiale Radja Nainggolan è un nuovo giocatore dell'Anversa. Firma un biennale

Dopo sedici anni trascorsi in Italia, Radja Nainggolan torna a casa. Il centrocampista belga, che non aveva mai giocato in patria da professionista (lasciò Anversa nel 2005 dopo aver militato nel settore giovanile del Germinal Beerschot), ha firmato un biennale con il Royal Antwerp. Qualche giorno fa aveva risolto il contratto con il club nerazzurro.