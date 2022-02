ufficiale Salernitana, esonerato Colantuono: addio anche al suo staff. A breve il sostituto

Adesso è ufficiale: Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. Questo il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".

Nelle prossime ore verrà scelto e comunicato il suo sostituto, con Davide Nicola attualmente in pole.