Ulivieri dà un consiglio a De Laurentiis: "Fonseca? Terrei Gattuso. Il Napoli ha momenti di gioco"

A Radio Marte è intervenuto Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente AIAC, che ha parlato anche delle donne in panchina e del momento del Napoli: "Ci sono tante donne in panchina, nel calcio femminile sono tantissime e molte anche nei settori giovanili maschili. La storia delle quote rosa non mi garba, devono accedere tutti allo stesso modo. Io sono per l'uguaglianza in generale. Bisognerebbe conseguirla tutti i giorni dell'anno. Se tutti riusciremo a riconoscere l'uguaglianza come motore fondamentale le cose andranno meglio".

Gattuso e il Napoli: "Allenare oggi è molto più difficile rispetto a prima ed è anche più difficile scrivere di calcio, bisogna entrare nei particolari di un calcio che è cambiato. Ci vuole un approfondimento in più che oggi gli allenatori hanno. Speriamo che il Napoli recuperi un po' di elementi per le prossime partite e speriamo che continui a giocare, perché ha momenti di gioco. Saranno partite dure: la Juventus vista contro la Lazio forse è stata la migliore vista quest'anno. Fonseca al posto di Gattuso? Ha avuto difficoltà all'inizio sul piano tattico, lui era abituato a campionati nei quali le squadre non cambiavano mai mentre qui cambiano. Gli ci è voluto un anno di adattamento. Credo sia un allenatore che possa allenare qualsiasi squadra ma se lo domandate a me, io terrei Gattuso".