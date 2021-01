Un altro colpo per Di Francesco: Asamoah al Cagliari, il cavallo di Allegri

Kwadwo Asamoah è l'esempio di come i gregari siamo preziosi per le grandi squadre. Di come dei giocatori come il ghanese, uno dei jolly più duttili del calcio nostrano, siano apprezzati dai rispettivi allenatori. Asamoah in Italia ha vinto 6 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe. Trentatre anni, l'ultima parte della carriera con qualche infortunio di troppo, ha giocato 2 Mondiali e 5 Coppe d'Africa. Mezzala, ala, terzino, interno, ha giocato tutta la carriera in Italia: l'Udinese, la Juventus, poi l'Inter, adesso il Cagliari.

Il colpo a sorpresa del Cagliari è Asamoah

Un colpo per Di Fracesco Asamoah è pronto per diventare un nuovo giocatore di Eusebio Di Francesco, uno di quei giocatori a cui il tecnico si aggrapperà per rialzare il club sardo e costruire insieme questa e soprattutto la prossima stagione. Il mercato fatto in estate non faceva presagire la possibilità di un cmapionato da brividi, la società ha però dimostrato di essere dalla sua parte e allora un altro colpo cercato e voluto insieme a lui. Adesso Asamoah, uno del quale Allegri diceva "uno di quei cavalli che stanno fermi a lungo, e appena hanno occasione, ripartono a mille", è pronto per ripartire. Test Covid, poi le visite e poi la nuova vita in Sardegna.