Un gran gol di Locatelli e Italia-Svizzera è 1-0 al 45'. Gol annullato dal VAR e Chiellini ko

Italia-Svizzera 1-0 al 45' (25' Locatelli)

L'Italia di Provincia continua a convincere. 1-0 alla fine del primo tempo contro la Svizzera, proseguendo nel suo splendido momento di forma. E di gioco. Segna Locatelli, un gol annullato a Chiellini, che poi si farà male. Ma a vincere, per adesso, è sempre la stessa cosa. Il gruppo. Quello dove, dal 1', Di Lorenzo vince il ballottaggio con Toloi, poi Mancini conferma gli stessi altri dieci visti contro la Turchia. Il cambio è stato dettato anche dall'infortunio di Florenzi, in tribuna con Castrovilli e Verratti. Il centrocampista del PSG non è ancora al top e Mancini ha preferito non rischiarlo neanche tra i possibili sostituti. Dall'altra parte Petkovic sceglie il 3-4-2-1 con Shaqiri ed Embolo dietro a Seferovic, in mezzo al campo Freuler e l'uomo mercato Xhaka. E poi c'è Spinazzola: il cui stato di grazia prosegue, tanto da esser lui a innescare la prima miccia che rischia di far esplodere la difesa elvetica: sgroppata sulla sinistra, accelerazione improvvisa e Mbabu lasciato sul posto, incornata però alta di Immobile al decimo.

SI LEGGE SASSUOLO Poi c'è Chiellini. Poi c'è il leader dell'Italia al suo ultimo valzer. All'ultimo giro in azzurro. Al diciannovesimo, dopo un'azione convulsa in area, segna il gol del vantaggio con un tap-in d'istinto. Il VAR, il tedesco Dankert, però vidima un fallo di mano in area e il russo Karasev annulla la rete. Tegola per Mancini: pochi minuti più tardi, problema alla coscia sinistra per Chiellini e dentro Acerbi. La Nazionale però non si scompone, Locatelli apre in modo delizioso per Berardi che punta forte Akanji. Palla a rimorchio per il compagno neroverde arrivato a tutta velocità e 1-0 azzurro. Poi ancora, un tiro al giro di Insigne, alla Insigne. Un'altra sgroppata di Berardi, una di Spinazzola. Una bellissima Italia. Ancora, una bellissima Italia di Provincia.