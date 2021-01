Un po' Lewandowski, un po' Martin Palermo. Chi è Adolfo Gaich, nuovo Tanque del Benevento

vedi letture

Il Benevento è pronto a regalare un nuovo attaccante a Filippo Inzaghi. Il club sannita infatti nelle ultime ore ha dato l'accelerata decisiva e superato il Genoa nella corsa ad Adolfo Gaich, centravanti argentino classe '99 in arrivo dal CSKA Mosca. Una volta capite le intenzioni dell'Inter, che fino ad oggi non ha mai aperto alla cessione di Pinamonti, il ds Foggia ha stretto per l'ex San Lorenzo che arriverà in Campania con un prestito di 6 mesi più opzione per la stagione successiva e riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Chi è Adolfo Gaich - In Argentina i soprannomi spesso raccontano molto dei calciatori. Il Tanque Gaich è un centravanti vecchia scuola, con fisico possente e un ottimo colpo di testa. Per qualcuno ricorda un altro Tanque, ovvero German Denis ed effettivamente le movenze lo ricordano. Ma per Fernando Batista, suo allenatore nella selezione olimpica dell'Argentina, Gaich è un incrocio fra Martin Palermo e Robert Lewandowski. Ha una buona tecnica di base, ma ovviamente le sue qualità principali sono legate alla fisicità, alla potenza e al gioco aereo. Bravo nella gestione del corpo e nel controllo del pallone, sul campo deve migliorare dal punto di vista delle scelte e della velocità di movimento ed esecuzione. Ed in tal senso, l'arrivo in Italia non può che fargli bene. Insomma, le premesse ci sono tutte. Non a caso in passato il Tanque era stato seguito da vicino anche da Milan, Inter e Barcellona.