Un terzino, un centrale e un vice Dovbyk: ecco gli obiettivi della Roma a gennaio

La complicata stagione della Roma chiama rinforzi. I giallorossi, attualmente quindicesimi in classifica con tredici punti e tre allenatori cambiati, guardano alla finestra di mercato invernale come all'occasione per dare nuove alternative a Claudio Ranieri.

Secondo quanto riferito da Sky, in particolare, le priorità sarebbero tre, due delle quali riguarderebbero la difesa. In particolare, la Roma a gennaio cercherà un terzino destro, che possa fare concorrenza a Zeki Celik, fin qui titolare indiscusso anche e soprattutto per mancanza di alternative. Servirà poi un altro centrale difensivo, dato che nel reparto arretrato anche il tecnico testaccino sembra intenzionato a confermare l'assetto difensivo a tre.

Un colpo riguarderà invece l'attacco, ove il club capitolino andrà alla ricerca di un vice Artem Dovbyk, pagato 40 milioni di euro in estate e fin qui autore di sei gol in diciotto presenze stagionali tra Serie A ed Europa League.