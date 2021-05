Valzer degli allenatori: da Juric a Conte, i 9 summit già fissati per questa settimana

In sei hanno già ufficializzato l'addio, tre sono quelli certi di una conferma per la prossima stagione. Per il resto, tutto è ancora divenire. E tanti summit per decidere se andare avanti insieme o dirsi addio sono già stati fissati per questa settimana.

E' il caso, ad esempio, di Simone Inzaghi: "E' da 16 mesi che aspetto questo rinnovo di contratto", ha detto il tecnico della Lazio che in settimana si siederà attorno a un tavolo con Lotito e Tare per decidere se rinnovare o salutarsi. Ha invece un altro anno di contratto Antonio Conte, che però dopo la festa Scudetto vuole conoscere i piani della proprietà: se Zhang garantirà continuità e qualche rinforzo mirato resterà, altrimenti sarà addio. A Davide Ballardini, Leonardo Semplici e Davide Nicola l'aver raggiunto la salvezza da subentranti potrebbe non bastare per la conferma: in settimana i tre allenatori si vedranno con i rispettivi club ma ad oggi sono più fuori che dentro.

C'è poi chi deve comunicare alla società la sua decisione. E' il caso di Ivan Juric, che ha un paio di offerte importanti e che in settimana farà sapere all'Hellas Verona se resterà o andrà via. Stesso discorso per Vincenzo Italiano, protagonista di una grande salvezza alla guida dello Spezia. In settimana infine, dopo un confronto con le rispettive società, verrà delineato anche il futuro di Roberto D'Aversa e Luca Gotti.

Questi i nove summit già fissati per questa settimana. Discorso diverso, invece, per Andrea Pirlo e Serse Cosmi: entrambi hanno già fatto sapere a Juventus e Crotone di voler restare e adesso attendono solo una decisione del club. Nel caso di Pirlo c'è già un contratto per la prossima stagione. Se invece il Crotone (difficile) punterà su Cosmi anche per la Serie B, bisognerà firmare un nuovo accordo valido per la prossima stagione.