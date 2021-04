Vice Hakimi cercasi. In attesa di Emerson Palmieri, Conte prende informazioni su Florenzi

Domani Steven Zhang sarà a Milano, sette mesi dopo l'ultima volta. E dopo la festa scudetto - 2 o 8 maggio? - sarà tempo di programmare la prossima estate. Il presidente ha voglia di garantire continuità alle ambizioni del club, anche con un occhio ai conti. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha comunque chiara la lista delle priorità, dove la prima casella da sistemare resta sempre la fascia sinistra.

Primo nome - Serve l’alter ego di Hakimi, possibilmente mancino puro: l'obiettivo resta sempre Emerson Palmieri, più volte cercato in passato: l’esterno del Chelsea ha giocato appena due partite nel campionato in corso, mentre vanta 6 presenze in Champions. A Londra è arrivato per volontà di Conte, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Secondo nome - Il tecnico intanto si è mosso per capire la situazione di Florenzi (il Psg non ha ancora fatto sapere alla Roma se lo riscatterà): un jolly prezioso per la mediana, per giocare sulle fasce o da mezzala.