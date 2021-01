Vidal fa chiarezza: "Non volevo baciare lo stemma della Juve, ma un fratello come Chiellini"

Via Instagram, Arturo Vidal, decisivo nel successo dell’Inter sulla Juventus, torna sul bacio allo stemma bianconero sulla maglia di Chiellini nel pre-partita: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene.

Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l’anima per quello! Forza Inter”.