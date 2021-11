Vidal, rosso dopo 14 minuti e il Cile va ko: "Ancora non ci credo, chiedo scusa a tutti"

Arturo Vidal protagonista in negativo nella sfida persa dal suo Cile in casa con l'Ecuador. Il centrocampista nerazzurro è stato espulso dopo 14 minuti per un brutto fallo su Felix Torres. Vidal, sul suo profilo Twitter, ha chiesto scusa a compagni e tifosi: "Ancora non riesco a crederci, voglio solo chiedere scusa ai compagni, allo staff tecnico, alla mia famiglia e a tutto il Paese. Continueremo a combattere fino alla fine!", ha scritto il cileno.