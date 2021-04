Zaccheroni: "Ibra è un marziano, dove va lui arriva lo Scudetto. Aspetto anche Mandzukic"

vedi letture

L'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni, intervistato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato così sul gran rendimento del Milan e di Zlatan Ibrahimovic in questa stagione: "Ibra è un marziano. Lo avete visto in Nazionale? Quando allenavo all’estero e mi chiedevano pronostici per lo Scudetto, dicevo: 'Ditemi dove gioca Ibra e vi dico chi vince'. Aspetto Mandzukic: ha vinto ovunque, ma vuoi mettere chiudere in bellezza al Milan?", le sue dichiarazioni.