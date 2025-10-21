Zima: "Lookman qui a Bergamo è una star. Vorlicky mi ha parlato molto dell'Atalanta"

David Zima, difensore dello Slavia Praga ed ex calciatore del Torino di Juric, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League in programma domani contro i nerazzurri alla New Balance Arena di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni principali in ottica Dea e Serie A:

Cosa si aspetta dall'Atalanta?

"Mi aspetto una gara dove i dettagli faranno la differenza per una vittoria. Non vedo l'ora di giocare questa partita e portare un risultato importante per i tifosi".

Cosa pensa di Ademola Lookman considerando la tripletta con il Leverkusen?

"È una star qui all'Atalanta. Noi dobbiamo cercare di contenerlo nella maniera migliore, così come tutta la squadra".

Vorlicky le ha mai raccontato dell'Atalanta?

"Vorlicky qui ha anche giocato e mi ha raccontato tanto dell'Atalanta. Una squadra che si è sempre evoluta diventando sempre più forte".

Dove può migliorare lo Slavia Praga?

"Dobbiamo migliorare molto. Giocando meglio magari puoi anche perdere ma a testa alta. Tuttavia contano di più i risultati. La nostra è una squadra che ha molta qualità, dove però serve sicuramente fare qualcosa in più. Possiamo fare bene".

Che ricordi ha dell'Atalanta nel suo periodo a Torino?

"È la prima volta che vedo la nuova Curva Sud. Ho tanti ricordi positivi in Italia affrontando molte volte l'Atalanta".

