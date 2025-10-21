Capello dopo il tracollo del Napoli col PSV: "Che tristezza, oggi ho visto un Conte mogio mogio"

Mister Fabio Capello, intervenuto nel post partita di Sky Sport dopo la brutta sconfitta del Napoli in casa del PSV, ha commentato così la prestazione degli azzurri di Conte: "Il Napoli era partito abbastanza bene, si era pure portato in vantaggio con McTominay, ma poi è stato sommerso dal dinamismo del PSV. Ho visto un Napoli senza cuore, è stata una vera tristezza. Non avrei mai pensato che il Napoli, allenato da un allenatore determinato e determinante come Conte, potesse giocare così...".

Poi, la battuta sul tecnico partenopeo: "Antonio mi è apparso mogio mogio in panchina fin dall'inizio, mi ha colpito vederlo in questo modo stasera".