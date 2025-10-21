Inter, Chivu: "Questa squadra doveva solo ritrovare fiducia, l'amarezza fa brutti scherzi"

L'analisi di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise. "Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l'amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l'orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo".

Tanta fiducia nei giovani.

"I giovani bravi e forti devono giocare, se li aspettiamo troppo non saranno mai pronti. Bisogna buttarli dentro per vedere di che pasta sono fatti, se hanno spirito di sacrificio bisogna credere in loro e dargli fiducia".

Che partita sarà con il Napoli?

"Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince ci si deve godere la vittoria e non pensare subito alla prossima. Sto pensando a quanto di buono fatto oggi e poi avremo tempo di pensarci".