Zoff: "Juve, attenta ai sassolini di Sarri. Ronaldo? Non poteva fare tutto da solo"

Lazio-Juventus è la partita di Dino Zoff. Una vita in bianconero, da calciatore prima e allenatore poi; in biancoceleste, invece, è stato un po’ di tutto: tecnico, ma anche dirigente e presidente. L’ex portiere presenta la gara a Tuttosport: “Sarà una sfida interessante. Certo, il fatto che ci sia Sarri in panchina è un dettaglio in più, potrebbe esserci un’ulteriore soddisfazione in caso di vittoria”.

Come giudica il ritorno di Allegri?

“Se uno porta esperienza, competenza e conoscenza, non può fare che bene. Allegri ha queste doti. Ronaldo? Non poteva fare tutto da solo. Gli hanno chiesto la luna”.