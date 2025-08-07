Ufficiale Il Pontedera accoglie Herculano Nabian: arriva in prestito dall'Empoli

Rinforzo in attacco per il Pontedera. Il club toscano ha prelevato dall'Empoli, in prestito fino al termine della stagione, il classe 2002 Herculano Nabian. Questa la nota del Pontedera:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Empoli FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Herculano Nabian.

Nabian, classe 2004 guineense naturalizzato portoghese, punta centrale di grande potenza e fisicità, è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria Guimaraes, arrivando ad esordire in Prima squadra. Nel 2022 passa all'Empoli, dove disputa due stagioni in forza alla Primavera e debutta in Serie A nel corso di Empoli-Udinese 0-1 dell'11 marzo 2023. Nell'ultima stagione si è diviso tra Uniao Leiria (Portogallo) e Mérida AD (Spagna).

Nabian ha giocato in tutte le nazionali giovanili portoghesi comprese tra l'Under 15 e l'Under 20, mettendo a segno 16 gol in 47 presenze.

Benvenuto Herculano".