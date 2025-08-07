Frosinone, ecco Calò dal Cesena. Arriva in prestito con diritto di opzione
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Cesena Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Caló. Il centrocampista, classe 1997, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione". Questo il comunicato con cui il club ciociaro ha ufficializzato l'arrivo del calciatore in prestito con diritto.
Classe 1997, nell’ultima stagione in Serie B col Cesena ha disputato 34 partite, di cui 31 da titolare, condite da 2 gol e 4 assist.
Questo invece il comunicato del Cesena: "Cesena F.C. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giacomo Calò. Il Club bianconero augura a Giacomo le migliori fortune per la nuova esperienza professionale che si appresta a vivere in questa stagione.
