Ufficiale
Carpi, risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Simone Campagna
TUTTO mercato WEB
L’AC Carpi rende noto che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Simone Campagna. Il rapporto contrattuale, inizialmente in essere fino a Giugno 2026, si conclude dunque in via anticipata di comune intesa tra le parti.
Campagna, arrivato in biancorosso nello scorso mercato di riparazione, conclude la propria esperienza a Carpi dopo aver totalizzato 15 presenze da Gennaio ad Aprile 2025.
Altre notizie Serie C
Le più lette
Ora in radio
13:05Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile