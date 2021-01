Ascoli, dopo Simeri in arrivo un altro attaccante: Dionisi dal Frosinone

vedi letture

La campagna di rafforzamento dell'Ascoli non si ferma. Dopo gli arrivi di Pinna e D'Orazio in difesa, Stoian e Bidaoui in mezzo al campo e Simeri in avanti il club marchigiano nella giornata di oggi potrebbe annunciare un altro innesto in avanti. Si tratta di Federico Dionisi del Frosinone: con il club l'accordo è stato trovato subito, mentre per convincere il giocatore ad accettare il progetto ci è voluto più tempo, ma ora è tutto risolto con il calciatore che, come riporta il Corriere Adriatico, nella giornata di oggi dovrebbe dire sì ed essere ufficializzato.