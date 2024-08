Ufficiale Braaf cerca spazio in B: va in prestito dall'Hellas Verona alla Salernitana per un anno

vedi letture

Jauden Braaf scende di categoria in cerca di spazio e minuti per crescere: l'olandese lascia momentaneamente l'Hellas Verona e la Serie A, firmando per la Salernitana in cadetteria, fino al termine della prossima stagione.

Ecco il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona F.C. per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Jayden Braaf. Il calciatore olandese giunge in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025".

La Salernitana ripercorre poi la sua carriera, raccontando che è cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Psv Eindhoven e Manchester City, arrivando in Italia per la prima volta l’1 febbraio 2021. Passato all’Udinese, con cui ha debuttato in Serie A il 28 febbraio nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, nello stesso anno, il 25 aprile, è arrivato anche il suo primo gol con la maglia friulana nel match vinto 4-2 contro il Benevento. Nel suo curriculum c’è anche un’esperienza al Borussia Dortmund. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Fortuna Sittard in Eredivisie.

Il 21enne ha 10 presenze in A, accumulate fra Udinese (4) e Verona (6). Nella passata stagione ha militato in Primavera in veneto nei primi 6 mesi per poi giocare appunto in Eredivise da gennaio.