Ufficiale Catanzaro, arriva il giovane Rispoli dal Como: prestito fino a fine stagione

Il Catanzaro ha prelevato in prestito il giovane centrocampista Fabio Rispoli dal Como. Lo comunica la Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato presente sul suo sito ufficiale. Il classe 2006 arriva in Calabria dopo una stagione da protagonista in Serie C con la maglia della Virtus Verona, dove ha collezionato 35 presenze con quattro gol e due assist, contribuendo alla qualificazione ai play off della formazione veneta.

Rispoli, che vanta cinque presenze con l’Italia Under 19, ha già esordito in Serie B nel gennaio del 2024 con i lariani chiudendo quella stagione con due presenze per un totale di 13’ in campo. Con la Primavera lariana, dove è stato allenato anche da Cesc Fabregas, invece il giocatore ha collezionato 21 presenze con cinque reti.