Catanzaro irriconoscibile: quinta sconfitta in sei gare. Scricchiola la panchina di Gorgone
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 17:17Serie B
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11.10.2026 17:17Serie B
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© foto di Luca Cilli
La lunga pausa non ha giovato al Catanzaro che è incappato questo pomeriggio nella quinta sconfitta in sei gare di campionato – unica vittoria con la Carrarese attualmente ultima – che lascia i giallorossi in piena zona retrocessione. Contro il Mantova in casa la squadra di Giorgio Gorgone cade rovinosamente per 3-1 senza mai dare l’impressione di essere in partita ed esce dal campo accompagnata dei fischi del Ceravolo. La formazione calabrese sembra lontana parente di quella che lo scorso anno sfiorò la promozione in Serie A e ora la società potrebbe anche riflettere sulla posizione del tecnico arrivato in estate la cui panchina scricchiola sempre più.
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