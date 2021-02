Chievo, Aglietti: "Il Monza è la squadra più forte della B. Ma in gara secca possiamo batterla"

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa della sfida d’alta classifica contro il Monza coi due club che partono appaiati a quota 39 punti: “Quella di domani sarà una partita che testimonia l’ottimo lavoro fatto in questi mesi e la crescita dei ragazzi che hanno raggiunto un rendimento importante interrotto solo dalla sconfitta di Brescia. Essere a pari punti con il Monza è qualcosa di meritato sul campo, non ci hanno regalato nulla, e dobbiamo scendere in campo con la convinzione di giocarcela alla pari nonostante a livello di rosa il Monza sia la squadra più forte del campionato. Ma in una gara secca possiamo batterli. - continua Aglietti – La squadra deve scendere in campo libera di testa, consapevole di aver lavorato bene sui punti deboli e di forza degli avversari e convinta di poter vincere questa sfida. Sarà una partita bella da giocare, ma che vale comunque tre punti. La squadra? Sta bene, siamo comunque più o meno gli stessi. Abbiamo perso Renzetti che non stava benissimo, ma è dovuto scendere in campo contro il Brescia. Purtroppo ora ha una contrattura che non gli permette di essere presente domani. Per il resto il gruppo è tutto a disposizione”.