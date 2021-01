Chievo-Entella 2-1, le pagelle: Ciciretti dipinge, Brunori gol speranza. Male Gigliotti e Mancosu

vedi letture

Queste le valutazioni di Chievo-Entella: gara terminata 2-1 per i veneti.

CHIEVO-VIRTUS ENTELLA 2-1

Marcatori: 50’ Ciciretti (C), 54’ M. De Luca (C)

CHIEVO

Semper 6 – Il portiere croato gioca una gara quasi da spettatore non pagante, con un solo intervento degno di nota su De Luca che però era partito in posizione irregolare.

Mogos 6,5 – Partecipa con buona continuità all’azione offensiva, avendo qualche difficoltà in più nei momenti in cui deve pensare a difendere. Tra migliori nell’inizio furioso di ripresa del Chievo.

Rigione 6,5 – Contiene senza troppi problemi gli attaccanti della Virtus Entella, giocando una gara attenta e grintosa. Impreziosisce la sua prova con l’assist per il 2-0 di De Luca.

Gigliotti 5 – Prova sottotono per il centrale difensivo, autore di un paio di errori in fase d’impostazione che potevano costare cari al Chievo. Perde anche il confronto con Brunori, che poi segna il gol della speranza per l’Entella.

Renzetti 6,5 – Corre senza sosta lungo la corsia di sinistra, andando più volte al cross sia su azione che da palla inattiva. Da due angoli battuti da lui arrivano le reti clivensi.

Ciciretti 7,5 – Prestazione sontuosa da parte dell’ex Empoli, inizialmente utile in fase di costruzione della manovra. Si scatena ad inizio secondo tempo, firmando il vantaggio con un gran sinistro da fuori e dando il là all’azione del raddoppio. (Dal 77’ Di Noia s.v.)

Obi 6,5 – Sostituisce Palmiero in regia, risultando più utile in fase d’interdizione che sul piano dell’impostazione. Sfiora il gol di testa, ma questa possibile gioia viene negata da un miracoloso intervento di russo. (Dal 70’ Bertagnoli 6 – Conferisce maggiore freschezza alla mediana clivense in vista del finale del match)

Viviani 6,5 – Rispetto a Obi si sgancia maggiormente in avanti, creando qualche problema alla retroguardia avversaria con i suoi inserimenti senza palla. Nell’ultima parte della gara battaglia maggiormente in mediana per conservare il vantaggio.

Garritano 6 – Parte da sinistra per poi accentrarsi, servendo Renzetti oppure tentando la conclusione. Un suo tapin su respinta di Russo viene salvato nuovamente dal portiere ligure. Tante giocate importanti, che se non entra nei due gol del Chievo.

Margiotta 6 – Si muove molto e prova a duettare con De Luca, mettendosi in mostra per la sua grande generosità più che per la sua pericolosità sotto porta. (Dal 77’ Fabbro s.v.)

M. De Luca 7 – Nel primo tempo è il giocatore più pericoloso in maglia clivense, con una conclusione bloccata con qualche difficoltà da Russo e con un colpo di testa che menda la palla fuori di poco. Trova finalmente la rete ad inizio ripresa, con una zampata su assist di Rigione. (Dal 70’ Djordjevic 6 – Cerca di tenere palla evitando pericoli nel finale alla squadra)

VIRTUS ENTELLA

Russo 6,5 – Il protagonista assoluto dell’Entella nel primo tempo. I suoi due miracoli ravvicinati su Obi e Garritano tengono a galla la compagine di Chiavari. Non può nulla però, sui due gol della squadra di Aglietti.

Coppolaro 5,5 – Gara prettamente difensiva da parte del terzino destro, che soffre in diverse circostanze nel contenere Renzetti e Garritano.

Poli 6,5 – Tra i migliori in campo nella squadra di Vivarini, per la lucidità con cui troneggia in area di rigore tenendo a bada gli attaccanti del Chievo. Soffre maggiormente dopo l’intervallo.

Chiosa 6 – Contribuisce alla prestazione coriacea della formazione ligure, rischiando però con una deviazione su tiro di De Luca di ingannare russo.

Pavic 5,5 – Parte guardingo nel duello con Mogos, limitando al massimo le sue sortite in zona offensiva. (Dal 62’ Costa 6 – Positivo il suo ingresso in campo, con una punizione allontanata dalla retroguardia avversaria)

Koutsoupias 5,5 – Interpreta il ruolo di interno con l’idea principale di aiutare Coppolaro sul piano difensivo, riuscendoci a fasi alterne. (Dal 77’ Crimi s.v.)

Brescianini 6,5 – Il talento scuola Milan mostra ottima personalità, facendo da schermo davanti alla difesa e limitando la pericolosità clivense a livello centrale. Nella ripresa serve con un lancio perfetto Brunori per la rete del 2-1.

Settembrini 5,5 – Prestazione al di sotto della sufficienza per la mezzala, che fatica a farsi notare in fase offensiva così come nel confronto con i centrocampisti del Chievo. (Dal 62’ Nizzetto 5,5 – Non dà alla squadra il cambio di passo sperato)

Schenetti 5,5 – Il suo lavoro di collegamento tra centrocampo e attacco è piuttosto limitato, tanto nel primo tempo quanto dopo l’intervallo. (Dal 62’ Cardoselli 6 – Non ha molte occasioni per mettersi in mostra quando entra in campo)

G. De Luca 6 – Nel primo tempo è l’unico che prova a creare qualche pericolo dalle parti di Semper. Meno incisivo nella seconda frazione di gioco.

Mancosu 5 – L’autore del gol vittoria contro il Cittadella gioca un primo tempo decisamente anonimo, sia come conclusioni in porta che come lavoro in fase di non possesso. (Dal 46’ Brunori 7 – Il migliore della ripresa, per il gol che riaccende le speranze liguri)