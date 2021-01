Chievo, Margiotta: "Quando non si vince è importante non perdere. La strada è giusta"

vedi letture

Un gol che ha raddrizzato la gara quello di Francesco Margiotta, che ieri ha permesso al suo ChievoVerona di pareggiare la gara contro il Vicenza, recupero del'8^ giornata del torneo. Queste le sue parole a fine gara: "Di solito fatico a fare gol di testa, sono comunque contento perché ha portato un punto alla squadra, anche se volevamo vincere: speriamo però di prendere già sabato i tre punti. La partita volevamo portarla a casa, come ho detto, si vedeva, ma quando non si vince l'importante è non perdere: abbiamo smosso la classifica, preso ancora più fiducia perché quando non si perde è sintomo di star bene, dobbiamo continuare così e magari vincere qualche volta in più, ma non ci dobbiamo fissare, dobbiamo entrare in campo sempre tranquilli e fare il nostro".

Sul reparto avanzato della squadra: "Davanti giriamo sempre, magari i gol arrivano meno, ma se iniziamo a segnare tutti è importante per la squadra. Non avremmo segnato tante reti, ma con la giusta concentrazione e le giuste motivazioni tutti possiamo essere importanti".