Cittadella-Brescia, per i veneti arriva il record per il maggior numero di partecipazioni ai playoff

La gara di questo pomeriggio contro il Brescia sarà un evento storico per il Cittadella. Non solo per l'importanza del match che determinerà il proseguimento o meno del sogno Serie A per gli uomini di Roberto Venturato, ma anche perché farà in modo che la società veneta diventi quella con il maggior numero di partecipazioni al post-season di Serie B della storia. Dall'istituzione dei playoff promozione nel 2004, infatti, la società del patron Gabrielli ha centrato la qualificazione a questo "campionato nel campionato" per la sesta volta, affiancando lo Spezia in vetta a questa speciale classifica.