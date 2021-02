Cosenza, Trinchera: "Devo tutto a Corvino. Lecce? Non rinunceremo al nostro gioco"

vedi letture

Intervistato dal Quotidiano di Puglia il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera ha parlato in vista della sfida contro il Lecce: “Per me questa è una partita sempre particolare e questa volta l’effetto sarà ancora diverso perché non ci saranno i tifosi. Volgerò lo sguardo verso la Nord per rivivere tante storie e sono certo che mi batterà forte il cuore. Sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare in questi anni, ma devo tutto al grande maestro Pantaleo, la cui storia è di quelle che sembrano inarrivabili. Corvino è un grandissimo che è venuto qui a rifare grande il Lecce, sta creando con i giovani un enorme patrimonio per il futuro, come già fece prima di volare sulle ali del calcio internazionale. - continua Trinchera – Loro sono partiti coi favori del pronostico, sono a quattro punti dalla seconda piazza e con un filotto di vittorie può tornare nella mischia. Per questo sappiamo che cercherà di batterci in ogni modo, ma non rinunceremo al nostro modo di giocare propositivo”.