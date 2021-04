Cremonese, Pecchia: "Contento per la vittoria, ma dovevamo chiudere prima la partita"

Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria contro il Cosenza, ha dichiarato: “Sono soddisfatto a metà. Non era semplice riprendere dopo quasi venti giorni e dal punto di fisico abbiamo lavorato bene, mentre psicologicamente abbiamo perso il ritmo. Nella prima frazione siamo andati meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo avremmo dovuto chiudere prima la gara, poi l’abbiamo tenuta in piedi. Vincere qui non è semplice, bisogna essere soddisfatti e pensare alla prossima.”. Ha poi continuato: “L’ho sempre detto, voglio avere difficoltà nel fare la formazione anche se da qui in avanti giocheremo ogni tre giorni e avremo bisogno di tutti. A parte Valeri che domani torna con noi, è importante avere tutto il gruppo perché ci aspetta un tour de force e giocare per tanto tempo ogni tre giorni logora, dovremo essere bravi a gestire le risorse. Il campionato è ancora lungo, mancano 6-7 partite ma dobbiamo pensare solo alla prossima gara, giocando per vincere. Stop. I calcoli li lascio ai giornalisti, noi dobbiamo pensare solo al campo.”.