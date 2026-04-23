Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Per la 36ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile
Ore 19:00 - Monza-Modena
I convocati di Paolo-Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Sottil - Non solo Gliozzi. Santoro out per attacco febbrile
Portieri: Laidani, Bagheria, Pezzolato
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano
Centrocampisti: Arnaboldi, Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Wiafe, Zanimacchia
Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Pedro Mendes
Ore 21:00 - Avellino-Bari
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
Sabato 25 aprile
Ore 12:30 - Catanzaro-Spezia
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazione
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Virtus Entella-Padova
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Roberto Breda - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Frosinone-Carrarese
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Pescara-Juve Stabia
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Reggiana-Palermo
I convocati di Pierpaolo Bisoli - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Venezia-Empoli
I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Cesena-Sampdoria
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.