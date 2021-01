Danzi: "Voglio mettermi in mostra. Spero che Ascoli sia un trampolino di lancio"

Il centrocampista Andrea Danzi ha parlato della scelta di vestire la maglia dell’Ascoli per la seconda parte di stagione, tornando anche sull’esperienza all’Hellas Verona: “Quando ho saputo dell’interessamento dell’Ascoli ho accolto la notizia con entusiasmo, ho voglia di giocare e mettermi in mostra visto che a Verona stavo trovando poco spazio avendo davanti a me giocatori come Tameze e Veloso. - continua Danzi come si legge sul sito del club - Sono un mediano, ma ricopro un po’ tutti i ruoli in un centrocampo a due o a tre, come mezzala. Prima di arrivare qui avevo sentito Tupta, con cui ho giocato a Verona, mi ha detto che si trova molto bene, ma anche Favilli e Dimarco mi hanno parlato benissimo, per loro Ascoli è stato un trampolino di lancio. L’obiettivo che ho è chiaramente di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, oggi pomeriggio ho svolto il primo allenamento, mi sono trovato bene, c’è un bel gruppo, si lavora tanto, ma sono abituato”.