Gita al casinò di Lugano: il Monza comunica l'esclusione di 8 giocatori con la Salernitana

Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella non saranno a disposizione dell'allenatore del Monza Christian Brocchi per il big match di domani contro la Salernitana a causa dalla loro 'gita' al casinò di Lugano che ha avuto come conseguenza il loro isolamento. Questo il comunicato del club brianzolo.

"L' A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l'isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto.

Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell'1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile".