Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B

Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie BLive TMW
Daniel Uccellieri
Per la 7ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
Serie BKT – Giornata 7
Venerdì, 16 Ottobre 2026
20.30 Hellas Verona-Catanzaro
I convocati di Baroni - In attesa di comunicazione
I convocati di Gorgone - Torna Garnica, ancora out Pogacar
Portieri: Pigliacelli, Borelli, Marietta.
Difensori: Antonini, Candela, Dorval, Frosinini, Imperiale, Postiglione, Ruggero, Verrengia.
Centrocampisti: Cassa, Di Francesco, Giovane, Garnica, Mosti, Pafundi, Petriccione, Tchaouna.
Attaccanti: Alesi, Arditi, Buso, D'Alessandro, Iemmello, Koffi, Pecorino
Sabato, 17 Ottobre 2026
15.00 Ascoli-Empoli
I convocati di Tomei - In attesa di comunicazione
I convocati di Andreoletti - In attesa di comunicazione
15.00 Benevento-Vicenza
I convocati di Floro Flores - In attesa di comunicazione
I convocati di Gallo - In attesa di comunicazione
15.00 Carrarese-Modena
I convocati di Pagliuca - In attesa di comunicazione
I convocati di Galloppa - In attesa di comunicazione
15.00 Padova-Virtus Entella
I convocati di Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Chiappella - In attesa di comunicazione
17.15 Mantova-Palermo
I convocati di Modesto - In attesa di comunicazione
I convocati di Inzaghi - In attesa di comunicazione
19.30 Pisa-Cremonese
I convocati di Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Pecchia - In attesa di comunicazione
Domenica, 18 Ottobre 2026
15.00 Juve Stabia-Südtirol
I convocati di De Giorgio - In attesa di comunicazione
I convocati di Possanzini - In attesa di comunicazione
17.15 Cesena-Avellino
I convocati di Diamanti - In attesa di comunicazione
I convocati di Nesta - In attesa di comunicazione
19.30 Sampdoria-Arezzo
I convocati di Corradi - In attesa di comunicazione
I convocati di Bucchi - In attesa di comunicazione