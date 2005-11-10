Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"

“Ogni partita ha caratteristiche precise, ma variabili anche in base all’avversario. Stiamo lavorando per consolidare una nostra identità. Ciò che è successo a Padova ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi perché giocando così, con cattiveria agonistica, con tenacia e lottando su ogni pallone, possiamo determinare i risultati delle nostre partite”. Il tecnico della Carrarese Guido Pagliuca ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida interna contro il Modena: “Oltre a questa consapevolezza, non ci dovrà mai mancare l’umiltà, perché non possiamo permetterci di correre il rischio di non approcciare nel modo giusto le partite”.

Sulla sfida al Modena

Pagliuca poi si sofferma sull’avversario di turno contro cui andrà alla ricerca della prima vittoria interna della stagione: “Si tratta di una realtà importante di questo campionato, che ha a disposizione molteplici individualità con grandi qualità tecniche, capaci di di alternare un gioco verticale a delle fasi di palleggio orizzontale. Dovremmo dimostrare di avere la voglia di arginare le loro qualità, lottando su ogni pallone, cercando di dare fastidio ai nostri avversari, impedendogli di giocare la partita che vorrebbero. - prosegue il tecnico come riporta il sito dei toscani - Anche giocare in casa sarà un fattore, abbiamo tutti voglia di trasferire la nostra passione a questa piazza perché, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, necessitiamo di unione tra le parti, dobbiamo essere un tutt’uno con questa città, ne abbiamo bisogno".

Sugli indisponibili

“Bonfanti e Dagba non saranno della partita, entrambi devono ancora recuperare dai rispettivi problemi fisici. - conclude Pagliuca parlando degli indisponibili - Per il resto, saranno tutti a disposizione. Comunque, sono felice della rosa che ho a disposizione, ma sono ancor più orgoglioso di essere spesso in difficoltà nelle scelte a causa dell’atteggiamento e della bava alla bocca che mi dimostrano sempre, durante ogni giorno della settimana”.