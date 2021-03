Come stanno andando: Venezia, Dezi, un solo assist e un rilancio che tarda ad arrivare

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Jacopo Dezi al Venezia - La scelta di salutare Parma dopo tre anni e mezzo è stata presa dal centrocampista classe 1992 con il preciso intento di trovare più spazio in campo, seppure in una categoria inferiore, e tornare a dimostrare di essere un giocatore in grado di dire la sua in una piazza ambiziosa. Per questo a gennaio la scelta è ricaduta sul Venezia di Paolo Zanetti, oggi in lotta per la promozione diretta in Serie A. Per il giocatore di Atri, finora, l'avventura in laguna è stata tutt'altro che esaltante. Le presenze a referto sono state appena sei (5 vittorie e un pareggio), per una media di 23' a gettore e un solo assist all'attivo (nel 2-0 in casa del Pescara). Decisivo in questo senso il problema fisico che lo ha colpito agli inizi di marzo che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro giornate. Da capire quando tornerà a disposizione e, soprattutto, in quanto tempo potrà essere al top della forma. Con otto giornate prima della fine del campionato e l'ipotesi playoff sono due fattori tutt'altro che trascurabili.

Nome: Jacopo Dezi

Presenze: 6

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 2,67