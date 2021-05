Il Cittadella chiude avanti di un gol e di un uomo: a Venezia è 0-1 all'intervallo

Gara molto intensa al Penzo fra Venezia e Cittadella, con le due squadre che spingono subito sull’acceleratore alla ricerca del gol: i padroni di casa per chiudere il discorso promozione, gli ospiti per riaprire ogni discorso. La prima occasione arriva all’11° con Aramu che impegna Kastrati dalla sinistra, la risposta del Cittadella arriva con due cross insidiosi: sul primo giallo per una trattenuta su Beretta che però l’arbitro considera non da rigore. Al 15° altre proteste dei granata per un intervento scomposto su Tsadjout, ma anche in questa occasione Orsato lascia proseguire. La risposta dei lagunari arriva due minuti dopo con Forte che prova il colpo di testa dal limite su cross di Mazzocchi, Kastrati blocca senza problemi. Al 25° gli ospiti passano in vantaggio riaprendo ogni discorso qualificazione: Iori mette un pallone filtrante per l’inserimento di Proia che anticipa un Ceccaroni non troppo deciso nella chiusura e batte Manepaa in uscita per lo 0-1. Al 37° altro episodio che potrebbe pesare sull’incontro: il terzino lagunare Mazzocchi rimedia due gialli nel giro di due minuti e viene espulso lasciano i suoi in 10 per oltre un tempo. Zanetti costretto a correre ai ripari togliendo il fantasista Aramu per inserire il difensore Ferrarini. Il Cittadella chiude in forcing sfiorando il raddoppio con un colpo di testa di Tsadjout sull’ennesimo cross dalla sinistra e poi con una conclusione dalla distanza di Ghiringhelli.