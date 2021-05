Monza, due i sogni proibiti per il mercato con Pippo Inzaghi in panchina: Buffon e Simy

Sono due i sogni folli per il mercato del Monza, che vorrebbe affidarsi a Pippo Inzaghi in panchina. Il primo risponde al nome di Gigi Buffon, che dopo l'addio alla Juventus non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione. L'altro porta a Simy, cannoniere del Crotone già messo in vendita dal club per fare cassa in estate.