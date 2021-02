Nesta in bilico. E a Frosinone fa rumore la presenza di Di Biagio allo "Stirpe"

Con la panchina di Alessandro Nesta in bilico, ha fatto rumore, durante il match Frosinone-Vicenza, la presenza di Luigi Di Biagio al "Benito Stirpe".

Come riferisce tuttofrosinone.com, l'ex tecnico della Nazionale U21, per altro reduce dall'esperienza con la SPAL, ha assistito al confronto dalla tribuna dello stadio, prendendo appunti durante il corso della partita: suggestione o qualcosa in più?

A giorni il mistero sarà svelato.