Pescara, Galano in bilico fra addio e permanenza. Ancora nessuna decisione definitiva

Il futuro di Cristian Galano al Pescara resta in bilico dopo la retrocessione in Serie C. Il fantasista ha il contratto in scadenza nel 2022 che apre solo due possibili strade: l’addio in questa finestra di mercato, anche se a cifre più basse rispetto a quelle di un paio d’anni fa, o la permanenza con un rinnovo di contratto a cifre che dovranno essere necessariamente più basse. Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che ancora non è stata presa una decisione definitiva.